الرياض 13 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 19 يناير 2019 م واسيعقد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المشرف على مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي عند السادسة من مساء الغد في قاعة باريس بفندق الفورسيزونز بالرياض مؤتمراً صحفياً للكشف عن أهم الأحداث التي ستشهدها النسخة السادسة من المهرجان.وسيتخلل المؤتمر إقامة قرعة كأس الأمير سلطان بن عبدالعزيز لسباقات السرعة الذي سيقام للسنة الثالثة على التوالي، بمشاركة واسعة من الاسطبلات الخليجية.وأنهت اللجنة المنظمة للمهرجان جميع التحضيرات لاستقبال ضيوف المهرجان، بعد أن تقرر انطلاقة مسابقة الجمال صباح يوم الأربعاء المقبل في ظل العدد الكبير للجياد المشاركة التي تجاوزت 450 جواداً في الفئات الأربع المهرات والأمهار والأفراس والفحول.وقال مدير المهرجان صلاح العلي من جانبه: "هذا العام ستكون مسابقة الجمال على مدار 4 أيام وهذا يحدث لأول مرة في المهرجان، حيث ستنطلق المسابقة صباح الأربعاء ، على أن تنتقل المنافسة مساءً إلى ميدان الأمير سلطان بن عبدالعزيز لإقامة سباقات السرعة، الذي يعد الحدث الأبرز في هذه النسخة من المهرجان في ظل ترقب ملاك الخيل العربية لهذا السباق كونه الأعلى رقما من حيث الجوائز المقدمة للفائزين".// انتهى //20:12ت م0096