تبوك 13 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 19 يناير 2019 م واسدعت رابطة تبوك الخضراء المهتمين من أبناء تبوك وأعضاء الرابطة بالمنطقة، لحضور ورشة العمل التي ستقيمها الرابطة استعداداً لأسبوع البيئة 2019م ، بفندق هيلتون جاردن ان غداً بمدينة تبوك.وأوضح رئيس رابطة تبوك الخضراء طارق بن إبراهيم الحسين، أن الورشة ستتناول توزيع الأعضاء على البرامج المعدة للتنفيذ بأسبوع البيئة، ورفع خطة العمل لفرع وزارة البيئة لتبيان الدور الذي ستقوم الرابطة بتنفيذه، إضافة إلى إعتماد الفريق التقني للمنصة الإعلامية للرابطة والإعداد لتدشين تطبيق الأجهزة الذكية، واستلام طلبات الراغبين من الجنسين بالترشح لرئاسة الرابطة، داعياً الراغبين للإنضمام إلى الرابطة والتسجيل الدخول إلى الرابط التالي.https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScB3fKWMKNVDjUI44_TA77TTfkI86VcjiT848mK_j5Koa2ZHQ/viewform// انتهى //20:13ت م0097