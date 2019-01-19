دبي 13 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 19 يناير 2019 م واسيطمح منتخب الأردن إلى مواصلة العروض القوية عندما يتقابل مع فيتنام غدا على ستاد آل مكتوم في دبي، وذلك في دور الـ16 من كأس آسيا 2019 في الإمارات.ويتأهل الفائز من هذه المباراة ليتقابل في ربع النهائي، مع الفائز من لقاء اليابان والسعودية الذي يقام يوم الاثنين .وكان المنتخب الأردني تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، حيث فاز على أستراليا 1-0 وعلى سوريا 2-0 ثم تعادل مع فلسطين 0-0 ، في المقابل حصل المنتخب الفيتنامي على المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط من ثلاث مباريات، بعدما خسر أمام العراق 2-3 وأمام إيران 0-2 وفاز على اليمن 2-0.وكان الفريقين تقابلا خلال التصفيات، حيث انتهت المباراتين بينهما بالتعادل 1-1 و0-0.// انتهى //20:13ت م0098