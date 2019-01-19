بريدة 13 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 19 يناير 2019 م واسقدم أكثر من 40 فناناً وفنانة تشكيليين إبداعاتهم الفنية أمام زوار معرض القصيم للكتاب المتذوقين للأعمال الفنية التشكيلية ، حيث جذب ركن جمعية الثقافة والفنون بالقصيم بقاعة النخيل بصالة المعارض والمؤتمرات بمدينة بريدة انتباه الزوار نظير الأعمال الفنية التي تقدمها أنامل الفنانين والفنانات التشكيليين.وأوضحت الفنانة التشكيلية هيفاء العريني المشرفة على مشاركة جمعية الثقافة والفنون بالقصيم بمعرض القصيم للكتاب في نسخته الثانية ، أن جميع الأعمال المعروضة من أعمال سعوديين وسعوديات تحمل في طياتها الشمولية في مضامينها ، مؤكدة أن معرض القصيم للكتاب يعزز مكانة المنطقة الثقافية وتنمية الذائقة الثقافية ، لافتة النظر إلى أن مشاركة الجمعية تأتي ضمن برامج الإدارة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 فيما يتعلق بتعزيز قطاع الثقافة، والارتقاء برموز الفن التشكيلي، وتشجيع المبدعين والمبدعات، وتعريف الزوار بواقع الفن التشكيلي بالمنطقة.ونوهت العريني بجهود إمارة المنطقة لإنجاح هذه التظاهرة الثقافية، مثمنةً لها دعوة الجمعية للمشاركة بهذا العرس الثقافي، وهو ما يمثل دعماً مهماً لحركة الفنن التشكيلي في المنطقة، وإتاحة الفرصة لمختلف الفنانين للمشاركة بإنتاجاتهم وأعمالهم، لتكمل عناصر الثقافة حضورها في هذا الحدث الثقافي الوطني.// انتهى //20:16ت م0099