إسلام آباد 13 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 19 يناير 2019 م واسالتقى الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي اليوم في القصر الرئاسي بإسلام آباد رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة ماريا فرناندا أسبينوزا التي تزور باكستان حالياً.وبحث الجانبان خلال اللقاء عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك القضايا والتطورات الإقليمية.وأكد الرئيس الباكستاني التزام بلاده بمواصلة الجهود التي تبذلها لدعم الأمن العالمي، مضيفًا أن باكستان ملتزمة بمواصلة دورها الفعال لدعم ميثاق الأمم المتحدة.وقال " إن باكستان تفتخر بأنها ساهمت بشكل كبير في السلام العالمي من خلال مشاركتها القوية في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وأن باكستان ترغب في إجراء إصلاحات في هيكل منظمة الأمم المتحدة بالتشاور مع جميع الدول الأعضاء في المنظمة".// انتهى //21:02ت م0102