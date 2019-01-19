سياسي / الجيش اليمني يفرض سيطرته على جبال وادي التم والسيف في منطقة كتاف
السبت 1440/5/13 هـ الموافق 2019/01/19 م واس
عدن 13 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 19 يناير 2019 م واس
أعلن الجيش اليمني، إحرازه تقدمًا ميدانيًا جديدًا في مديرية كتاف محافظة صعدة شمالي اليمن.
وقال مصدر عسكري يمني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية " إن وحدات من الجيش اليمني، تابعة للواء حرب واحد فرضت سيطرتها على جبال وادي التم وجبل السيف ومحاصرة جبل الأشر باتجاه مديرية كتاف، أسفرت عن مصرع أكثر من 6 عناصر من المليشيا الانقلابية المدعومة من إيران واغتنام أسلحة خفيفة ومتوسطة".
// انتهى //
21:03ت م
0103