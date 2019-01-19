عدن 13 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 19 يناير 2019 م واسأعلن الجيش اليمني، إحرازه تقدمًا ميدانيًا جديدًا في مديرية كتاف محافظة صعدة شمالي اليمن.وقال مصدر عسكري يمني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية " إن وحدات من الجيش اليمني، تابعة للواء حرب واحد فرضت سيطرتها على جبال وادي التم وجبل السيف ومحاصرة جبل الأشر باتجاه مديرية كتاف، أسفرت عن مصرع أكثر من 6 عناصر من المليشيا الانقلابية المدعومة من إيران واغتنام أسلحة خفيفة ومتوسطة".// انتهى //21:03ت م0103