القاهرة 13 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 19 يناير 2019 م واستعادل فريق المقاولون العرب مع ضيفه النجوم بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم بالقاهرة ضمن منافسات الجولة الـ 20 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وبهذه النتيجة يرتفع رصيد "المقاولون" إلى 27 نقطة يحتل بها المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري، ويصبح رصيد النجوم 21 نقطة يحتل بها المركز العاشر.// انتهى //21:04ت م0104