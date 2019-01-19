إسلام آباد 13 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 19 يناير 2019 م واسلقي جندي باكستاني مصرعه إثر تعرضه لانفجار عبوة ناسفة اليوم في منطقة شيترال بشمال باكستان.وأوضح مسؤول أمني باكستاني أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع زرعها مجهولون على أحد الطرق وتم تفجيرها عن بُعد أثناء مرور فرقة لقوات الأمن مما أدى إلى مقتل جندي.وأضاف أن قوات الأمن هرعت إلى موقع الانفجار لجمع الأدلة، وشنّت عملية تمشيط للبحث عن العناصر المسؤولة عن تنفيذ الانفجار.// انتهى //21:04ت م0105