الشقيق ١٢ جمادى الأولى 1440 هـ الموافق ١٨ يناير 2019 م واسنظم مركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب اليوم ، مسابقة أفضل مؤدي لفرق الفنون الشعبية، ضمن فعاليات مهرجان ربيع الشقيق، وذلك على مسرح الكورنيش الجنوبي.وأوضح رئيس المركز حسين العقيلي، أن المسابقة نظمت بالشراكة مع جمعية الثقافة والفنون بمنطقة جازان، واستهدفت فرق الفنون الشعبية في محافظة الدرب والمراكز التابعة لها.وبين أن المسابقة هدفت لتشجيع الفرق الشعبية التي يشارك فيها أبناء المحافظة في أداء الفنون الشعبية والحفاظ على الموروث الشعبي ودعم السياحة في المنطقة، نظراً لما تشتهر به منطقة جازان من الألوان الفلكلورية الشعبية المميزة المستمدة من أصالة وتراث الماضي.وفي ختام المسابقة تم تسليم الجوائز للفرق الحاصلة على المراكز الثلاثة الأُولى في المسابقة.// انتهى //21:09ت م0106