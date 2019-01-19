جيزان 13 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 19 يناير 2019 م واستنظم الأدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة بإدارة التوجيه والإرشاد غداً ، فعاليات "ملتقى الإرشاد المهني ، وذلك بمسرح الإدارة بمدينة جيزان.وأوضح مدير التوجيه والإرشاد بتعليم جازان يحيى شويهي أن الملتقى يهدف لإثراء معارف طلاب الصف الثالث الثانوي مهنياً وعلمياً وتكوين اتجاهات إيجابية نحو مستقبلهم العلمي وتنمية الوعي الذاتي والمهني لديهم ، مشيراً إلى أن الملتقى سيساعد طلاب الصف الثالث ثانوي على اختيار المسار الصحيح والمناسب لقدراتهم كما سيقدم شرحاً عن إجراءات القبول بالجامعات والكليات .وبين أن الملتقى سيقام بمشاركة جامعة جازان والكلية التقنية والكلية العلمية للتقنية (انتر سيف) والمعهد الصناعي الثانوي ومركز تنمية الموارد البشرية والمعهد العالي للسياحة والضيافة ومعهد ريادة الأعمال الوطني .//انتهى//21:41ت م0108