القاهرة 13 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 19 يناير 2019 م واسعقد المؤتمر الدولي الـ 29 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية المنعقد حاليًا بالقاهرة جلستين علميتين اليوم، ناقش فيهما دور كل من الخطاب الديني المستنير والمؤسسات الوطنية في بناء الشخصية الوطنية.وأكد وزير الأوقاف الأردني الدكتور عبد الناصر محمد أبو البصل، خلال رئاسته للجلسة العلمية الأولى بعنوان "دور الخطاب الديني المستنير في بناء الشخصية الوطنية وتعميق الثقافة الوطنية الصحيحة"، أن مقاصد الشريعة الإسلامية تطالب بضرورة الاهتمام ببناء الشخصية الوطنية لدورها المهم في حماية الأجيال القادمة من خطر التنظيمات الإرهابية.وشدد الوزير الأردني، على أن المؤتمر يعقد في توقيت بالغ الأهمية في ظل التحديات الكبيرة التي تحيط بالشعوب الإسلامية وتهدد سلامتها، معربًا عن أمله في أن يخرج المؤتمر بالعديد من التوصيات التي تساهم في رفع مستوى التعاون بين الشعوب الإسلامية.وفي نفس الجلسة أكد عضو مجمع البحوث الإسلامية المصري الدكتور عبد الله النجار، أن الوطن هو الذي يحمي مقومات حقوق الإنسان، وأن حفظ الأوطان من مقاصد الأديان، بينما أشار نائب المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ إبراهيم خليل عوض الله، إلى أن أخطر ما تواجهه الأمة الإسلامية في العصر الحاضر هو التطرف والإرهاب.كما شدد مستشار التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت الدكتور علي غازي، على أن مواجهة ظاهرة الفكر المتطرف والإرهاب لا تقع على عاتق رجال الدين فقط، مطالبًا ضرورة تضافر كافة الجهود من قبل جميع المتخصصين، سعيًا إلى وضع الأطر الاستراتيجية التي يمكن بمقتضاها مواجهة تلك الظاهرة.من جانبه، قال رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات محمد مطر الكعبي " إن الوطن غير قابل للجدل أو التشكيك بل هو أصل راسخ لا غنى عنه في واقعنا المعاصر"، مؤكدًا أن العمل على تقوية شوكة الدولة الوطنية وترسيخ دعائمها مطلبًا شرعيًا.وناقشت جلسة العمل الثانية التي رأسها مفتي مصر الدكتور شوقي علام، دور المؤسسات الوطنية في بناء الشخصية، وأهمية الانتماء للوطن خاصة بين الشباب في ظل التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية.وأكد المشاركون بالجلسة ضرورة إبراز أهمية تماسك الوحدة الوطنية، وإحياء الوازع الديني للأفراد، والاحترام المتبادل بين أفراد المجتمع، فضلاً عن توعية الفرد، إيمانًا بأن مستوى ارتقاء المواطنين يأتي من مستوى ارتقاء الدولة.// انتهى //21:45ت م0109