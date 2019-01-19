رياضي / بيراميدز يتغلب على طلائع الجيش بالجولة الـ 20 من الدوري المصري
السبت 1440/5/13 هـ الموافق 2019/01/19 م واس
القاهرة 13 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 19 يناير 2019 م واس
حول فريق بيراميدز تأخره بهدف أمام ضيفه طلائع الجيش، إلى فوز بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، في الجولة الـ 20 من الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.
ورفع بيراميدز بهذا الفوز رصيده من النقاط إلى 38 نقطة في المركز الثاني، خلف الزمالك المتصدر بثلاث نقاط، فيما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 24 نقطة في المركز السابع.
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21:47ت م
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