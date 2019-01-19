القاهرة 13 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 19 يناير 2019 م واسحول فريق بيراميدز تأخره بهدف أمام ضيفه طلائع الجيش، إلى فوز بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، في الجولة الـ 20 من الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.ورفع بيراميدز بهذا الفوز رصيده من النقاط إلى 38 نقطة في المركز الثاني، خلف الزمالك المتصدر بثلاث نقاط، فيما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 24 نقطة في المركز السابع.// انتهى //21:47ت م0110