عدن 13 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 19 يناير 2019 م واسأعرب نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، عن تقدير كل اليمنيين للإلتحام والدعم المستمر لدول تحالف دعم الشرعية في اليمن لاستعادة الدولة اليمنية وصون هويتها العربية من محاولات الهيمنة الإيرانية.وقال الفريق محسن خلال اجتماع بمحافظة مأرب وحضره قادة في الجيش اليمني، وتحالف دعم الشرعية " إن استعادة الدولة اليمنية وإحلال السلام الدائم أمرٌ لا مناص منه ولا تراجع عنه"، مشيراً إلى استمرار مماطلة الانقلابيين الحوثيين المدعومين من إيران ومحاولات التفافهم على كل التفاهمات التي تم التوصل إليها في السويد برعاية أممية.وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن الفريق محسن تطرق إلى عددٍ من الحوادث التي قال إنها تنبئ عن سوء نوايا ميليشيا الحوثي الانقلابية ومنها احتجاز وإطلاق النار على الفريق الأممي في الحديدة والاستهداف الإرهابي لقاعدة العند الجوية، مضيفًا أن معاناة اليمنيين تتضاعف يوماً بعد آخر بسبب ما ترتكبه ميليشيا الحوثي من انتهاكات بحقهم.// انتهى //21:51ت م0111