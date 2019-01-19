القاهرة 13 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 19 يناير 2019 م واسالتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم، نظيره العراقي محمد علي الحكيم، وذلك على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة الرابعة للقمة العربية الاقتصادية التنموية المُقررة غداً في بيروت.وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية المُستشار أحمد حافظ في تصريح له اليوم، أن الجانبين بحثا سُبل الحفاظ على الزخم الحالي الذي تشهده مجالات التعاون بين مصر والعراق، واستطلاع آليات دفعها إلى آفاق أرحب، وخاصةً ما يتعلق بدعم جهود إعادة أعمار العراق، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول تطورات القضايا الإقليمية.//انتهى//22:41ت م0112