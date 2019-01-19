القاهرة 13 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 19 يناير 2019 م واستأهل فريق الزمالك المصري إلى دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بعد فوزه مساء اليوم، على ضيفه اتحاد طنجة المغربي بنتيجة 3-1، في المواجهة التي أقيمت على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في إياب دور الـ32 "الثاني" للمسابقة القارية.وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في المغرب قد انتهت بالتعادل السلبي بين اتحاد طنجة والزمالك، ليتأهل الفريق الأبيض إلى دور الـ 16 في الكونفدرالية بنتيجة 3-1 أيضا في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.// انتهى //22:42ت م0113