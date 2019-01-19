واشنطن 13 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 19 يناير 2019 م واسأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن الولايات المتحدة أقرب من أي وقت مضى من التوصل إلى اتفاق مع الصين بشأن الخلاف التجاري معها.وأوضح ترامب في تصريحات لصحافيين أنه يتم إحراز تقدم في المفاوضات، لكنه نفى التفكير في رفع التعريفات الجمركية على المنتجات الصينية، وأن الأمور تسير بشكل جيد مع الصين ومع التجارة.وأضاف " لقد عقدنا بالفعل عددًا هائلاً من الاجتماعات، وقد يحدث بالفعل اتفاق مع الصين".// انتهى //22:45ت م0114