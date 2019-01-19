القاهرة 13 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 19 يناير 2019 م واسأكد وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة أهمية تحقيق المواطنة الكاملة، وأن مصلحة الأديان لا تنفك عن حماية الأوطان وفق الشريعة الإسلامية، وأن الدفاع عن الوطن مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية.وأشار جمعة في كلمته خلال افتتاحه - نيابة عن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي - أعمال المؤتمر الدولي الـ 29 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف المصرية اليوم، إلى أهمية الحفاظ على الشخصية الوطنية لاستقرار المجتمعات، والتفرقة الواضحة بين الثابت والمتغير، مُعربًا عن أمله في الخروج برؤية حول الشخصية الوطنية للحفاظ على الوطن وحمايته وتحقيق المواطنة الكاملة، ومجددًا دعوته بإضافة حماية الأوطان إلى الكليات الشرعية الخمسة.من جانبه، أوضح وكيل الأزهر الدكتور صالح عباس في كلمته التي ألقاها نيابة عن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب أن التعليم هو الركيزة الأساسية لبناء الشخصية الوطنية وحماية هويتها من الذوبان في أمواج العولمة العاتية، مشددًا على ضرورة تطوير التعليم ليسهم في بناء الإنسان ورقي أخلاقه وقيمه، وضرورة تطوير نظام التعليم ليكون نظامًا أكثر فاعلية بحيث يرتكز على الفهم والاستيعاب وتنمية ملكات الإبداع والابتكار ويربي جيلًا من المبدعين لخدمة الوطن والدين.وطالب بغرس ثقافة الحوار وشرعية الاختلاف وقبول الرأي والرأي الآخر في نفوس الأبناء مما يسمح لهم بالتعددية الفكرية بعيدًا عن الانغلاق"، مُعربًا عن أمله في أن يخرج هذا المؤتمر بتوصيات جادة تسهم في إنتاج خطاب ديني مستنير يجمع بين التراث والمعاصرة، ويركز على القيم الأخلاقية وينتج خطابًا ثقافيًا وإعلاميًا ودينيًا يتناسب مع تاريخ مصر العريق.من جهته، أفاد وزير الإرشاد والأوقاف السوداني الدكتور أبو بكر عثمان إبراهيم أحمد في كلمته بالمؤتمر بأن بناء الشخصية الوطنية يسهم في تماسك الشعوب الإسلامية وحمايتها من مختلف التحديات، مبينًا أن بناء الشخصية الوطنية على أساس من الإيمان يجعل من الشعوب الإسلامية أكثر تماسكًا وترابطًا.وأشار إلى أهمية نشر الوعي بين الأجيال الحالية والمستقبلية بشأن التحديات التي تحيط بالشعوب الإسلامية، مُعربًا عن أمله في خروج المؤتمر بعدد من التوصيات تفيد الأجيال الحالية والمستقبلية وتساعد في بناء الأوطان وتُنير الطريق الصحيح لتكوين لبنة قوية للشعوب الإسلامية.‎بدوره، حذّر رئيس الهيئة العامة للشؤون الدينية والأوقاف بالإمارات الدكتور محمد مطر سالم الكعبي، في كلمته بالمؤتمر من مزاعم الجماعات المتطرفة والإرهابية التي لا تعترف بحرمة الوطن والأوطان.وقال الكعبي " إن المؤتمر يُسلّط الضوء على مؤسسات الدولة وصياغة الشخصية الوطنية ودورها في رفعة البلاد، لافتًا الانتباه إلى أن بناء الشخصية الوطنية يلعب دورًا هامًا في مواجهة الإرهاب والجماعات المتطرفة التي لا تحترم الأوطان والمواثيق الدولية وتسيء للإسلام".وأوضح رئيس الهيئة العامة للشؤون الدينية والأوقاف بالإمارات أن بلاده تعمل على تعزيز التكامل والبناء الوطني الصحيح بين المؤسسات الدينية وكافة المؤسسات الوطنية الأخرى في الدولة، كما تعمل على تصحيح المفاهيم والشبهات من خلال ترسيخ المفاهيم الرامية للدين الإسلامي وتحقيق المقاصد العليا للشريعة الإسلامية والتي تعمل الدولة العصرية الوطنية على تحقيقها.// انتهى //22:58ت م0115