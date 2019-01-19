الرياض 13 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 19 يناير 2019 م واسنظمت جامعة الفيصل في مقرها بالرياض مساء اليوم، مؤتمر "عنان السماء" تحت شعار (طموح ..إصرار ..ونجاح) ، بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور محمد آل هيازع ومنسوبي الجامعة .وأوضح الدكتور آل هيازع، أن فعالية عنان السماء ينظمها مجلس الطلاب الهندسي بالجامعة ، وهي مستوحاة من كلمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ حين قال إن طموحات الشعب السعودي عنان السماء ، مشيرًا إلى أن طلاب الجامعة استلهموا هذه العبارة ونظموا هذا اللقاء، الذي يستقطب عددًا من كبار الشخصيات السعودية الناجحة في المجتمع، للحديث عن انجازاتهم وتجاربهم للوصول إلى ما وصلوا إليه.وأكد أن المؤتمر يهدف إلى مساندة الطلاب ودفعهم لتحقيق أهدافهم، وإعطائهم تجربة مفيدة تلهمهم، كما يهدف إلى توفير عوامل النجاح للطلاب في تخصصاتهم ، وإعطائهم فرصة للمشاركة في المؤتمر وطرح آرائهم وتعليمهم كيفية تطبيقها.ويسلط المؤتمر الضوء على سوق العمل المتوفر في العديد من المجالات من خلال متحدثين صنفوا من الصفوف الأولى المؤثرة في المجتمع وفي الشباب من خلال ورش عمل المتخصصة، كما يتناول المؤتمر عدة محاور هي: الابتكارات ، والعلوم الصحية، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، والعلوم الأساسية والهندسية، وريادة الأعمال.وشارك في اليوم الأول للمؤتمر رئيس مركز أبحاث الملك فهد لأورام الأطفال التابع لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض الدكتورة خولة الكريع، وعضو مجلس إدارة "ساب" مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية سابقا الرئيس التنفيذي لشركة المراعي للألبان الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية سابقا المهندس خالد الملحم، ومؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "مرني" سلمان السحيباني، للحديث عن العوامل التي ساهمت في نجاحهم .يذكر أن المؤتمر يستمر لمدة يومين ويستضيف في يومه الثاني معالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، والمهندس محمد العقيل، وديم البسام.// انتهى //23:15ت م0116