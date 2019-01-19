القاهرة 13 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 19 يناير 2019 م واساستقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، في مقر إقامته بالقاهرة، كلاً من النائب الأول لرئيس مجلس شورى المفتين لروسيا والإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية روشان عباسوف، ومدير القسم للعلاقات الدولية بالمجلس والإدارة ايلدار علييف.وبحث اللقاء - الذي عقد على هامش مشاركة معاليه في المؤتمر الـ 29 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الذي تنظمه وزارة الأوقاف المصرية حاليًا بمشاركة كبار المسؤولين والعلماء في سبعين دولة-، عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم وتعزيز التعاون في مجال خدمة مسلمين روسيا الاتحادية، والتعاون مع المؤسسات الدينية وسبل تعزيزها.// انتهى //23:39ت م0118