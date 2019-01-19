الرياض 13 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 19 يناير 2019 م واساختتمت مساء اليوم فعاليات مهرجان " كؤوس الملوك " الذي نظمه نادي الفروسية على ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية للعام الرابع .وأقيمت الأشواط الرئيسة لليوم الثاني على كؤوس الملوك ( سعود ، فيصل ، خالد ، فهد ) - رحمهم الله - وأقيم الشوط السابع على كأس خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله- وذلك برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز حيث كان في استقبال سموه لمقر النادي صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز عضو مجلس إدارة نادي الفروسية ومدير عام النادي عادل بن عبدالله المزروع .وكان الشوط السابع على مسافة 1600 متر "الفئة الأولى"، حيث حقق المركز الأول الفرس "مجتاحة" لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وعقب نهاية الشوط سلم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز كأس الملك فهد بن عبدالعزيز لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، كما سلم للخيال أليكسس مورينو وللمدرب أحمد عبدالواحد هدايا تذكارية.وأقيم الشوط الثامن على كأس الملك خالد بن عبدالعزيز - رحمه الله - وذلك برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين حيث كان في استقبال سموه بمقر النادي صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز عضو مجلس إدارة نادي الفروسية ومدير عام النادي عادل بن عبدالله المزروع ، وكان الشوط الثامن على مسافة 2000 متر "الفئة الأولى" وحقق المركز الأول الجواد "عناية المجيد" لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز وعقب نهاية الشوط سلم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين الكأس للمدرب عبدالله بن مشرف كما سلم له وللخيال أوليفيه بيليه هدايا تذكارية.وجاء الشوط التاسع على كأس الملك فيصل بن عبدالعزيز - رحمه الله - وذلك برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحن العبدالله الفيصل حيث كان في استقبال سموه في مقر النادي صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز عضو مجلس إدارة نادي الفروسية ومدير عام النادي عادل بن عبدالله المزروع ، وكان الشوط التاسع مسافته 1800 متر "الفئة الأولى ", وحقق المركز الأول الجواد "شرعي" لاسطبل عبدالاله بن عبدالعزيز الموسى ، وسلم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن العبدالله الفيصل ، الكأس للمالك عبدالاله بن عبدالعزيز الموسى، كما سلم للخيال ايدي كاسترو وللمدرب حازم المرزوقي هدايا تذكارية.وفي الشوط العاشر على كأس الملك سعود بن عبدالعزيز - رحمه الله - برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز حيث كان في استقبال سموه بمقر النادي صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز عضو مجلس إدارة نادي الفروسية ومدير عام النادي عادل بن عبدالله المزروع ، وكان مسافة 2000 متر " الفئة الأولى "، حقق المركز الأول الجواد "النفور" لنواف عبدالله علي السيف ، وسلم صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز الكأس لوالد المالك عبدالله علي السيف كما سلم للخيال أليكسس مورينو وللمدرب عبدالله السيف هدايا تذكارية.وشهد اليوم الثاني حضوراً كثيفاً من العائلات والأفراد الذين تفاعلوا مع الأنشطة المصاحبة للمهرجان ومنها الأفلام الوثائقية والفرق الشعبية التي قدمت ألوانًا متنوعة من الفلكلور السعودي ، وفعاليات ترفيهية للأطفال على مسرح الطفل ، وسوق الاسر المنتجة، أضافة المسابقات، والجوائز الثمينة التي قدمت للحضور .//انتهى //23:40ت م0119