عام / فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالجوف ينظم لقاء مفتوح مع المزارعين
الأحد 1440/5/14 هـ الموافق 2019/01/20 م واس
القريات 13جمادي الأولى1440هـ الموافق 19يناير2019م واس
ينظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف يوم الأربعاء القادم، لقاء مفتوح مع المزارعين وذلك بمركز الملك عبدالله الثقافي في مدينة سكاكا .
ويأتي هذا اللقاء ضمن مشاريع تطوير أعمال الإرشاد الزراعي الذي يسهم في رفع مستوى المعرفة والمهارات لدى المزارعين وضبط جودة إنتاجهم وزيادة اقتصادهم .
وسيتم خلال اللقاء توزيع أستبانات لجمع وحصر احتياجات المزارعين بالمنطقة .
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