القريات 13جمادي الأولى1440هـ الموافق 19يناير2019م واسينظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف يوم الأربعاء القادم، لقاء مفتوح مع المزارعين وذلك بمركز الملك عبدالله الثقافي في مدينة سكاكا .ويأتي هذا اللقاء ضمن مشاريع تطوير أعمال الإرشاد الزراعي الذي يسهم في رفع مستوى المعرفة والمهارات لدى المزارعين وضبط جودة إنتاجهم وزيادة اقتصادهم .وسيتم خلال اللقاء توزيع أستبانات لجمع وحصر احتياجات المزارعين بالمنطقة .//انتهى//00:49ت م0121