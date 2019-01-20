فيفا 13 جمادى الأولى ١٤٤٠ الموافق 19 يناير ٢٠١٩ م واسكثفت بلدية محافظة فيفا ممثلة بفرق الرش بصحة البيئة أعمالها في أرجاء المحافظة من خلال التشغيل الذاتي وكذلك مشروع مكافحة الأوبئة داخل المنازل .وأوضح رئيس بلدية محافظة فيفاء الدكتور سالم بن علي منيف أن هذه الجهود تأتي في إطار الخطة الشاملة للمكافحة المتكاملة ، التي تهدف للوصول إلى مستوى إصحاح بيئي وذلك من خلال نشر الفرق الميدانية في محافظة فيفاء وتنفيذ عمليات الرش داخل الأحياء وعند المنازل، والقضاء على أماكن تكاثر البعوض والحشرات ومكافحة البؤر والمستنقعات وإيجاد بيئة صحية وسليمة.وبين أن البلدية تقوم بجهود الرش عبر التشغيل الذاتي وكذلك عبر فرق مشروع مكافحة الأوبئة داخل المنازل التي تعمل بشكل إلكتروني وقاعدة بيانات، ويتم الرش لجميع المواطنين عبر جدول وخطة عمل يتم متابعتها بتقارير دقيقة وإلكترونية.وأشار إلى أن البلدية تستقبل البلاغات وطلبات الرش عبر الرقم الموحد 940 ، مهيبًا بجميع المواطنين بالتعاون مع فرق الرش لتعزيز صحة المواطنين والقضاء على مصادر الأمراض .// انتهى //01:20ت م0122