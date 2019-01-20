سياسي / المحكمة الدستورية في الكونغو تعلن فوز تشيسيكيدي في الانتخابات الرئاسية
الأحد 1440/5/14 هـ الموافق 2019/01/20 م واس
كينشاسا 13 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 19 يناير 2019 م واس
أعلنت المحكمة الدستورية في الكونغو فوز مرشح المعارضة فيليكس تشيسيكيدي، في الانتخابات الرئاسية التي جرت الشهر الماضي.
وجاء الحكم بعد أن رفضت المحكمة الطعن المقدم من المرشح الرئاسي المعارض الأخر مارتن فيولو في نتائج الانتخابات .
ويعني القرار أن تشيسيكيدي يمكن أن يؤدي اليمين الدستورية كرئيس للبلاد يوم الثلاثاء المقبل.
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