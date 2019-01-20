كينشاسا 13 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 19 يناير 2019 م واسأعلنت المحكمة الدستورية في الكونغو فوز مرشح المعارضة فيليكس تشيسيكيدي، في الانتخابات الرئاسية التي جرت الشهر الماضي.وجاء الحكم بعد أن رفضت المحكمة الطعن المقدم من المرشح الرئاسي المعارض الأخر مارتن فيولو في نتائج الانتخابات .ويعني القرار أن تشيسيكيدي يمكن أن يؤدي اليمين الدستورية كرئيس للبلاد يوم الثلاثاء المقبل.// انتهى //04:01ت م0126