الرياض 14 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 20 يناير 2019 م واستوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - نشاطًا في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية، نجران، المدينة المنورة، حائل ، والجوف، وكذلك على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض. في حين تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئيًا على شمال المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية.و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط والشمالي و جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة،وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.// انتهى //06:00ت م0002