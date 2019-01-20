الرياض 14 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 20 يناير 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :«نيوم» تجذب الاستثمارات الروسيةلا صحة لإنشاء مطار بمحافظة ضرماءتوازن أسعار النفط ينبئ بنهاية الحرب التجارية«التحالف» يقصف صنعاء«الفيصل» يرعى تدشين مبادرات وزارة الحج والعمرة.. اليومنائب أمير مكة يطلع على خطط تطوير منظومة العمل الأمنيوزير الشؤون الإسلامية: واجبنا الحفاظ على الثوابت الدينية والهوية الوطنية.. المملكة ومصر عمق استراتيجي للأمتين العربية والإسلاميةتسهيل انسياب الحركة في المنافذ الجمركية بين المملكة والإمارات«إغاثي الملك سلمان» يواصل توزيع المساعدات للنازحين السوريينوفد شوريّ يبحث في جورجيا سبل التعاونمحافظ حفر الباطن: سنبذل كل جهد لخدمة الأهالي في إطار رؤية 2030الأمم المتحدة تثمن تعاون الحكومة اليمنية في تنفيذ اتفاقات السويدالمملكة تدين الهجوم الانتحاري في مدرسة شرطة سانتاندر بكولومبيااعتقال داعشيين يحملان الجنسية الأميركية.. و11 قتيلاً في انفجار بإدلبقصف للتحالف يردي 16 قتيلاً في دير الزورمصرع 73 مسلحاً بعد هجوم على قاعدة عسكرية صومالية// يتبع //06:01ت م0003