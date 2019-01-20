عام / الصحف السعودية
الأحد 1440/5/14 هـ الموافق 2019/01/20 م واس
الرياض 14 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 20 يناير 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
«نيوم» تجذب الاستثمارات الروسية
لا صحة لإنشاء مطار بمحافظة ضرماء
توازن أسعار النفط ينبئ بنهاية الحرب التجارية
«التحالف» يقصف صنعاء
«الفيصل» يرعى تدشين مبادرات وزارة الحج والعمرة.. اليوم
نائب أمير مكة يطلع على خطط تطوير منظومة العمل الأمني
وزير الشؤون الإسلامية: واجبنا الحفاظ على الثوابت الدينية والهوية الوطنية.. المملكة ومصر عمق استراتيجي للأمتين العربية والإسلامية
تسهيل انسياب الحركة في المنافذ الجمركية بين المملكة والإمارات
«إغاثي الملك سلمان» يواصل توزيع المساعدات للنازحين السوريين
وفد شوريّ يبحث في جورجيا سبل التعاون
محافظ حفر الباطن: سنبذل كل جهد لخدمة الأهالي في إطار رؤية 2030
الأمم المتحدة تثمن تعاون الحكومة اليمنية في تنفيذ اتفاقات السويد
المملكة تدين الهجوم الانتحاري في مدرسة شرطة سانتاندر بكولومبيا
اعتقال داعشيين يحملان الجنسية الأميركية.. و11 قتيلاً في انفجار بإدلب
قصف للتحالف يردي 16 قتيلاً في دير الزور
مصرع 73 مسلحاً بعد هجوم على قاعدة عسكرية صومالية
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