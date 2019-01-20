الرياض 14 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 20 يناير 2019 م واسأعلنت مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" ممثلة في الإدارة العامة للتعرف على الموهوبين والتوجيه عن فتح باب التسجيل في "اختبارات كفايات اللغة الانجليزية STEP " في جميع المراكز المحوسبة في المملكة، لمرشحي موهبة من طلاب وطالبات الصف الثالث المتوسط 2019، لإتاحة الفرصة للمرشحين منهم في "المشروع الوطني" للتسجيل، الذي يستمر على مدى شهرين بدءاً من اليوم وحتى 19 مارس المقبل .وأوضحت إدارة التعرف والتوجيه أن الاختبار مخصص فقط للطلاب والطالبات من فئة الصف الثالث متوسط من الذين تم ترشيحهم في المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين لعام 2019 ، ويتم التسجيل من قبل الطالب مباشرة عن طريق الدخول لحسابه في موقع المركز الوطني للقياس، حيث ستظهر له الاخبتارات المتاحة ومواعيدها، و لن يتمكن أي طالب غير مرشح في المشروع من التسجيل في هذا الاختبار.وبين معالي الأمين العام للمؤسسة الدكتور سعود بن سعيد المتحمي أن موهبة تهدف من هذا الإجراء تجويد العينة المرشحة من خلال التسهيل على الطلبة وإتاحة الفرصة لأكبر عدد منهم من خلال توفير إمكانية اختيار الوقت المناسب للتسجيل وذلك لتحقيق أقصى استفادة من برامج ومبادرات المؤسسة، ومشاركاتها الدولية، كما تمهد الطريق أمامهم للالتحاق ببرنامج "التميز" للتقديم على الجامعات الامريكية المرموقة بالإضافة لفرصة الالتحاق ببعثة موهبة.وبين أن عدد المرشحين المدعوين لدخول اختبار كفايات اللغة الإنجليزية (STEP) يزيد عن 17 ألف طالب وطالبة، مؤكدا أنها خطوة تأخذ بيد الموهوبين وتضعهم على المسار الصحيح، بوصفهم ثروة وطنية تحتاج إلى رعاية ودعم وصقل، والانطلاق بها نحو آفاق مستقبلية واعدة .وأضاف الدكتور المتحمي أن موهبة تسعى خلال المرحلة المقبلة ليس فقط إلى تمكين المؤسسات التعليمية لتقوم بدور تنفيذي في الميدان بدعم وتمكين من موهبة، وإنما أيضا تمكين وتأهيل الموهوبين والموهوبات وهم رأس مال الوطن الحقيقي من المنافسة وتمثيل الوطن أمام دول العالم الأول وحصد الجوائز.‏// انتهى //08:12ت م0010