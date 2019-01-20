لندن 14 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 20 يناير 2019 م واسانفجرت سيارة يشتبه بأنها مفخخة أمس، في لندندري بإيرلندا الشمالية، حسبما أعلنت الشرطة، فيما ندد مسؤولون سياسيون كبار على الفور بـ"عمل إرهابي".ونشرت الشرطة صورة لموقع الانفجار الذي وقع أمام محكمة، معلنة العمل على إخلاء المنطقة لوجود سيارة ثانية مشبوهة في ثاني مدن هذه المقاطعة البريطانية.وكتبت قوات الأمن على تويتر "الشرطة متأهبة في موقع حادث بوسط ديري/لندندري"، مضيفة "ندعو المواطنين والتجار إلى التريث والتعاون فيما نباشر تحقيقنا".وأوضحت الشرطة على "لم يصب أحد بجروح بحسب المعلومات التي وردتنا حتى الآن. هناك سيارة أخرى تبدو لنا مشبوهة. عمليات الإخلاء الضرورية جارية".وعانت إيرلندا الشمالية من نزاع استمر ثلاثة عقود بين الجمهوريين القوميين والوحدويين، وانتهى عام 1998 بتوقيع "اتفاقية الجمعة العظيمة".// انتهى //09:09ت م0013