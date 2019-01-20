موسكو 14 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 20 يناير 2019 م واسأعلن مركز الطوارىء ومواجهة الأزمات التابع لوزارة الخارجية الروسية، إلغاء أكثر من ألف رحلة جوية متجهة إلى مطارات شيكاغو وبوسطن ونيويورك ومدن أخرى؛ نتيجة الأمطار الغزيرة وتساقط الثلوج على الأجزاء الوسطى والشمالية الشرقية من الولايات المتحدة.وذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، أن المركز وجه أيضًا في ندائه العاجل إلى المواطنين الروس أنه تم إعلان حالة الطوارىء في نيوجيرسي وبنسلفانيا، بسبب سوء الأحوال الجوية.// انتهى //09:11ت م0014