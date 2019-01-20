موسكو 14 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 20 يناير 2019 م واسأعلن مصدر في مجال الصواريخ والفضاء اليوم، أنه من المقرر إرسال أول قمر صناعي روسي (أركتيكا-إم) لرصد المناخ والبيئة في منطقة القطب الشمالي إلى مدار قريب من الأرض في يونيو المقبل.ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن المصدر القول: "من المقرر إطلاق الصاروخ الحامل (سويوز-2.16) مع وحدة التسريع (فريغات) وأول قمر صناعي (أركتيكا-إم) من قاعدة (بايكونور) في يونيو المقبل." ومن المقرر إطلاق القمر الصناعي الثاني (أركتيكا-إم) في 2021. ويشمل برنامج الفضاء الفيدرالي الروسي لعام 2016-2025 خططا لإطلاق ثلاث مركبات من (أركتيكا-إم) في 2023 و 2024و 2025، ولكنه حتى الآن لم يتم إبرام عقد إنتاجها.ووفقًا لمجموعة المعدات، فإن القمر الصناعي (أركتيكا-إم) سيكون مشابها للأجهزة من سلسلة (إليكترو-إل). سيوضع (أركتيكا-إم) في مدار إهليلجي عالي، والذي سيسمح له بجمع معلومات الأرصاد الجوية والهيدرولوجيا عن حالة المناطق القطبية في الأرض التي لا يستطيع "إليكترو-إل" رؤيتها بشكل واضح.// انتهى //09:13ت م0015