بوجوتا 14 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 20 يناير 2019 م واسقتل مالا يقل عن 22 شخصًا على الأقل وأصيب 37 آخرين إثر تصادم حافلتين في مدينة شالاباتا غرب بوليفيا.وقال رومولو ديلجادو أحد مسؤولي الشرطة لوكالة الأنباء البوليفية الرسمية: "أشعر بالأسف للإعلان عن مقتل 22 شخصًا وإصابة 37 آخرين، جرى نقلهم لمستشفيات في شالاباتا واورورو".وأضاف أن الحافلتين تصادمتا صباح أمس، على طريق بان-أمريكان السريع، على امتداد يربط أورورو، على بعد 200 كيلومتر جنوب العاصمة لاباز مع مدينة بوتوسي.وأشار ديلجادو إلى أنه جرى فتح تحقيق حول الحادث، حيث أن الحادث ربما يكون نجم عن "محاولة أحد الحافلتين تخطى الأخرى".// انتهى //10:14ت م0022