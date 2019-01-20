الباحة 14 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 20 يناير 2019 م واسنظم مكتب التعليم بالوسط بالباحة أمس، دورة تدريبية بعنوان "تجربتي مع القدرات والتحصيلي", بحضور 250 طالبة بالصف الثالث ثانوي, وذلك في مسرح التعليم بمبنى الشؤون التعليمية.وأوضحت مديرة مكتب التعليم بالوسط صفية بنت سعيد الغامدي، أن الدورة التي تستمر أربعة أيام تهدف إلي تقليص الفجوة بين نتائج اختبار القدرات العامة والتحصيلي لدى الطالبات للمرحلة الثانوية, ومساعدتهن في اجتيازها بنجاح تام وتقديم التوجيهات والإرشادات وتبسيط مهارات التعامل مع هذه الاختبارات, إضافةً على تزويد الطالبات بالمراجع المهمة والحديثة، التي جاءت من منطلق حرص الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة على العناية بالطلاب والطالبات المستهدفين باختبار القدرات وإكسابهم المهارات اللازمة وتأهيلهم لأداء الاختبار بكفاءة عالية والحصول على أعلى الدرجات.// انتهى //10:26ت م0023