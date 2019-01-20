بكين/ياوندي 14 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 20 يناير 2019 م واسأكدت الصين أهمية تعميق التعاون مع الكاميرون، ودفع البناء المشترك لـ"الحزام والطريق"، وتعزيز الاتصالات والتنسيق في القضايا الدولية والإقليمية.جاء ذلك خلال لقاء المبعوث الخاص للرئيس الصيني شي جين بينج، مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية، مع رئيس الكاميرون بول بيا في ياوندي عاصمة الكاميرون.وقال تشي - خلال اللقاء، وفقًا لوسائل إعلام صينية اليوم: "إن زيارته تهدف إلى تعزيز الالتحام مع الجانب الكاميروني، وتنفيذ التوافقات المهمة التي توصل إليها رئيسا الدولتين، مشيرًا إلى أنه على الجانبين الصيني والكاميروني توسيع التبادلات الودية، ودفع البناء المشترك لـ"الحزام والطريق"، وتعميق التعاون.وأضاف أن الصين مستعدة لمساعدة الكاميرون على دفع التنمية الاقتصادية وتحسين معيشة الشعب، ومواصلة دعم بعضهما البعض في القضايا التي تتعلق بالمصالح الجوهرية لكل منهما والاهتمامات الرئيسة، وتعزيز الاتصالات والتنسيق في القضايا الدولية والإقليمية.من جانبه، أعرب رئيس الكاميرون بول بيا عن شكره على الدعم والمساعدة الكبيرين طويلي المدى من الجانب الصيني، مشيرًا إلى أن الكاميرون تقدر عاليًا مبادرة "الحزام والطريق"، وتدعم التعاون في إطار قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي (فوكاك)، وأن الكاميرون مستعدة للعمل مع الجانب الصيني لتنفيذ نتائج قمة بكين.// انتهى //10:31ت م0024