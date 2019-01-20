مكة المكرمة 14 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 20 يناير 2019 م واستفقد أمين العاصمة المقدسة معالي المهندس محمد بن عبدالله القويحص أمس، مسلخ "الكعكية"، مطلعاً على جاهزية المسلخ وسير العمل وطاقته الاستيعابية ومدى استيفائه للاشتراطات الصحية، وشاهد صالات الذبح والآلية المتبعة في تشغيل المسلخ الآلي.كما اطلع على المرافق وحظائر المواشي وسوق الأعلاف والمراحل التي تمر بها الذبائح، وطرق الكشف البيطري للتأكد من سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.ووجه معالي الأمين بضرورة الإسراع بنقل جميع حظائر المواشي إلى الموقع الجديد الكائن بطريق مكة - الليث، إنفاذاً للتوجيهات السابقة بضرورة نقل جميع حظائر المواشي خارج النطاق العمراني.وطالب المهندس القويحص المسؤولين بالأمانة بالاستعداد المبكر وبذل الجهود الممكنة لوضع خطة تشغيلية متكاملة لموسم الحج بمكة المكرمة لهذا لعام، وتصحيح أوضاع المسالخ بمكة المكرمة ومعالجة الأخطاء.كما وقف معالي أمين العاصمة المقدسة على مشاريع الطرق بمكة المكرمة، حيث وقف على مشروع تقاطع طريق علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - مع طريق مكة جدة السريع، موجهاً بضرورة الإسراع في تنفيذ المشروع واستكمال الأعمال التجميلية للتقاطع، ووقف على مشروع استكمال طريق علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - الذي سيساهم بشكل كبير في تسهيل الحركة المرورية خلال فترات المواسم، التي تشهد كثافة عالية من السيارات، حيث يعد أحد أهم المشروعات الجاري تنفيذها حالياً بمكة المكرمة، مؤكداً بأن الأمانة حريصة على تهيئة الخدمات لضيوف الرحمن من أجل راحتهم وسلامتهم.// انتهى //10:32ت م0025