الرياض 14 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 20 يناير 2019 م واسنفذت فرق التفتيش التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في منطقة الرياض، بالتعاون مع الجهات المختصة، 82 زيارة تفتيشية على عدداً من المجمعات التجارية في "حراج ابن قاسم" بمدينة الرياض.وأسفرت الحملة التي شارك فيها المرور والتحريات والدوريات الأمنية ودوريات الضبط الميداني والمهمات والواجبات، عن ضبط 44 مخالفة لسوق العمل، وتوجيه الإنذار لـ 16 منشأة أخرى، وضبط وافدين مخالفين جرى تسليمهم لإدارة الوافدين تمهيدا لاتخاذ الإجراء اللازم بحقهم.// انتهى //10:51ت م0028