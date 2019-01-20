نجران 14 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 20 يناير 2019 م واستنظم وحدة الأنشطة الطلابية في كلية المجتمع، بالتعاون مع عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة نجران الأربعاء القادم، دورة تدريبية للتعريف بنظام "البلاك بورد والفصول الافتراضية"، وتستهدف الطلاب المستجدين، وذلك بمسرح الكلية.وتهدف الدورة إلى توعية الطلاب وتمكينهم من استخدام وسائل التعلم الإلكتروني لتفعيل المقررات الإلكترونية من خلال "البلاك بورد"، إلى جانب مساعدة الطلاب في التعريف بالفصول الافتراضية، ومواكبة متطلبات العصر والحصول على المعلومة بطرق متعددة وسريعة للسير بالعملية التعليمية بصورة أفضل.تأتي الدورة ضمن برامج الجامعة للعمل على مواكبة النقلات السريعة في مجال التعليم الإلكتروني، وتسهيل العملية التعليمية والتطوير ومواكبة الطرق الحديثة في مجال التعليم الإلكتروني.// انتهى //11:01ت م0031