بغداد 14 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 20 يناير 2019 م واسركزت الصحف العراقية الصادرة اليوم على جملة من القضايا المحلية المهمة في مقدمتها انشغال مجلس النواب العراقي بمناقشة فقرات الموازنة العامة الاتحادية للبلاد للعام الحالي 2019 تمهيدا للمصادقة عليها خلال الشهر الحالي, كما تشير التوقعات.ونوهت صحف الأحد باتفاق الكتل السياسية العراقية على ترحيل إكمال التشكيلة الوزارية التي مازالت منقوصة من 3 مقاعد وزارية هي الدفاع والداخلية والعدل إلى شهر مارس المقبل، مشيرة إلى أن جميع الكتل بانتظارتمرير الموازنة خلال الأيام القليلة المقبلة قبل الدخول في العطلة التشريعية لمجلس النواب.وتطرقت إلى اجتماع اللجنة المالية البرلمانية أمس والذي كرس لبحث حصة المحافظات المتضررة من الإرهاب في موازنة عام 2019 .وعرجت على القمة العربية الاقتصادية في بيروت مركزة على دعوة وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم في الاجتماع الوزاري الذي سبق القمة إلى الإيفاء بالتعهدات التي قطعتها الدول المانحة خلال مؤتمر إعادة إعمار العراق الذي عقد في الكويت العام الماضي.// انتهى //11:01ت م0032