القاهرة 14 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 20 يناير 2019 م واساستقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بأبو ظبي الدكتور محمد مطر الكعبي، وذلك بمقر إقامة معاليه في القاهرة، على هامش مشاركتهما في مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية المنعقد بالقاهرة حاليًا، الذي يقام تحت عنوان "بناء الشخصية الوطنية وأثره في تقدم الدول والحفاظ على هويتها".كما استقبل معالي الدكتور عبداللطيف آل الشيخ معالي وزير الشؤون الدينية بجمهورية باكستان الإسلامية الدكتور نور الحق قادري، وهنأه بمناسبة تعيينه وزيرًا للشؤون الدينية في بلاده.من جانبه، نوه الكعبي وقادري برسالة المملكة ودورها الملموس في خدمة قضايا المسلمين، كما أشادا بمضامين كلمة معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ في المؤتمر، مؤكدين أنها وضعت منهجًا واضحًا للاستقرار وتحقيق الأمن بفضل -الله تعالى- وذلك من خلال العقيدة الصحيحة والإسلام النقي والمواطنة الصالحة والاجتماع ونبذ الفرقة.// انتهى //11:04ت م0033