الرباط 14 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 20 يناير 2019 م واسالتقى رئيس مجلس المستشارين المغربي حكيم بن شماش، أمس الجمعة بالرباط، معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ .وأوضح بيان صادر عن مجلس المستشارين المغربي أن الجانبين تباحثا حول سبل تعزيز وتوطيد علاقات التعاون البرلماني، وعلى مواصلة تعزيز وتوطيد علاقات التعاون البرلماني المثمر والبناء، وتكثيف التنسيق والتشاور بين برلماني البلدين في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، ودعم كل المبادرات التي من شأنها تعميق وتوطيد العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين.وأشاد الجانبان بعمق العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع بين البلدين، التي تستـمد متانتها من الروابط الأخوية القوية والوثيقة بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية وبين الشعبين الشقيقين .يذكر أن هذه المباحثات جرت على هامش مشاركة معالي رئيس مجلس الشورى في الندوة الدولية حول "تجارب المصالحة الوطنية التي انعقدت بالرباط يومي 17 و18 يناير الجاري.// انتهى //11:13ت م0036