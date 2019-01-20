بريدة 14 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 20 يناير 2019 م واسافتتح مدير السجون بمنطقة القصيم اللواء محمود الغفيلي أمس، برنامج خيمة البناء الفكري والمعرض المصاحب له بإدارة سجن محافظة عنيزة، بحضور مدير مركز التقويم الفكري والسلوكي بالمديرية العامة للسجون العقيد الدكتور أيمن المالك.وأوضح مدير سجون المنطقة أن البرنامج يهدف للرقي بمستوى المنسوبين والنزلاء فكرياً، وتحصينهم علمياً ضد الأفكار المنحرفة التي تهدد أمن المجتمع وسلامته، مضيفاً أن البرنامج يستمر لمدة شهر ويستهدف جميع المنسوبين والنزلاء بسجون المنطقة، مشيراً إلى أن البرنامج يشتمل على لقاءات مع أعضاء الإفتاء بالمنطقة وعدد من المختصين، إضافةً لدورات تدريبية ومعرض البناء الفكري والذي يتضمن لوحات وعبارات تعزز مفهوم الوسطية والأمن الفكري.يذكر أن جدول البرنامج يشتمل على عدة لقاءات من ضمنها لقاء بعنوان: "موقف المسلم من الفتن" ولقاء بعنوان: "مفهوم الوسطية والاعتدال"، فيما تستمر بقية اللقاءات والأنشطة حسب الجدول المعد ويتم في نهاية كل لقاء تسليم عدد من الهدايا للنزلاء المتفاعلين مع البرنامج.// انتهى //12:20ت م0044