أبها 14 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 20 يناير 2019 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير، غداً، لقاءً مفتوحاً للائمة والخطباء بمنطقة عسير، وذلك بمبنى المدرجات المركزية في جامعة الملك خالد بأبها.وأوضح مدير فرع الشؤون الإسلامية بعسير الدكتور سعود بن عليبي الغامدي، أن اللقاء الذي سيقام بعد صلاة العصر، ويتحدث فيه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، يأتي ضمن اللقاءات التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية، لتطوير مهارات العاملين في خدمة بيوت الله والدعوة إليه، وإكسابهم الخبرات الدعوية من خلال اللقاءات المتكررة، وتقديم رسالة دعوية تقوم على الوسطية والاعتدال وخدمة الوطن.// انتهى //12:22ت م0045