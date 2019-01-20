الباحة 14 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 20 يناير 2019 م واسنفذت إدارة الموهوبات بتعليم منطقة الباحة بالتعاون مع مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" أمس، اختبارات قياس موهبة للعام الحالي, بحضور مساعدة المدير العام للتعليم للشؤون التعليمية "بنات " نوال علي الدرمحي، وذلك في مجمع أم المنذر بنت قيس بالظفير.واستهدف اختبار القياس الطالبات الواعدات بالموهوبة والمرشحات ضمن المشروع الوطني للتعرف على الموهوبات, حيث تم تطبيق مقياس موهبة على 490 طالبة من طالبات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة منهن 146 طالبة في الصف الثالث المتوسط, و 176 طالبة في الصف الثالث والرابع الابتدائي, و 168 طالبة في الصف السادس الابتدائي يمثلن قطاعات المنطقة كافة.من جهتها أوضحت مديرة إدارة الموهوبات نادية سعدي أن أداء اختبارات مقياس موهبة يعد المرحلة الختامية للمشروع الوطني للتعرف على الموهوبين، الذي بدأ العمل فيه منذ مطلع العام الدراسي الحالي, ويتخلله العديد من المراحل وباجتياز اختبار قياس يؤهل الطالبات ليكن ضمن فئة الطالبات الموهوبات بالمملكة المستهدفات لدخول برامج إثرائية محلية ودولية تنفذها كل من وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبدا لعزيز ورجاله للموهبة والإبداع.وبينت السعدي أن المشروع الوطني نتاج شراكة بين وزارة التعليم ومؤسسه موهبة ومركز قياس ويهدف للتعرف على الطلاب الموهوبين في المملكة في مجالات العلوم والتقنية, والسعي لتطوير نظام ومنهجية شاملة, وبناء قاعدة متكاملة لهم والإسهام في توعية المجتمع بخصائص الموهوبين وأهمية اكتشافهم.// انتهى //12:24ت م0046