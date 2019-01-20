كابول 14 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 20 يناير 2019 م واسقتل ما لا يقل عن ثمانية من أفراد الأمن الأفغاني صباح اليوم، في انفجار سيارة ملغومة استهدف موكب حاكم إقليم لوجار بجنوب أفغانستان، لكن الحاكم لم يصب بسوء.وقال المتحدث باسم شرطة لوجار، شاهبور أحمد زاي: "إن المهاجم فجر السيارة الملغومة قرب موكب حاكم الإقليم على طريق سريع رئيسي بين لوجار والعاصمة كابول".وتابع "أصيب للأسف عشرة آخرون وقد يرتفع عدد الضحايا"، مضيفًا أن قائد وكالة المخابرات في الإقليم كان أيضًا في الموكب ولكنه لم يصب.ويقع إقليم لوجار على بعد نحو 75 كيلومترًا من كابول وهو البوابة الاستراتيجية للعاصمة وعرضة لهجمات بسبب وجود طالبان النشط في معظم مناطق الإقليم.// انتهى //12:27ت م0048