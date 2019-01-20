جدة 14 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 20 يناير 2019 م واسدشن معالي مدير جامعة جدة الدكتور عدنان بن سالم الحميدان اليوم , فعاليات مسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم لطلاب وطالبات التعليم في محافظة جدة لدورتها العاشرة تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة ، بمشاركة أكثر من 500 طالب وطالبة من 21 جامعة وكلية حكومية وأهلية على مستوى المحافظة ,وذلك بمقر فرع الجامعة بالفيصلية .وأوضح معاليه خلال تدشينه المسابقة أن هذه التظاهرة القرآنية التنافسية الكبرى تهدف للارتقاء بمستوى طلاب وطالبات التعليم علمياً وتربوياً ، وإذكاء روح التنافس فيما هو مفيد ونافع ، وتوجيه طاقات الطلاب والطالبات نحو القرآن الكريم من خلال حفظه ، مما يعزز إسهام جامعة جدة في دعم مسيرة التنافس في خدمة كتاب الله الكريم والاهتمام بمجالات البحث العلمي المختلفة في علوم القرآن الكريم .وكشف معاليه أنه سيكون ضمن مشروع جامعة جدة القائم على إعادة هيكلتها إنشاء كلية متخصصة في القرآن الكريم سيتم تدشينها قريباً مما يدلل على اهتمام واحتفاء قيادة المملكة برعاية كتاب الله والاهتمام بحفظته وتكريمهم .وأشار معاليه إلى أن مسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم التي قطعت 10 سنوات من عمرها هي امتداد لجهود عظيمة عكست مع غيرها من الفعاليات رسالة الجامعة في الاهتمام بالقرآن الكريم في ظل سعي الأمانة العامة إلى وضع الآليات التي تتماشى مع معايير المسابقات القرآنية الدولية الكبرى, مشدداً على أنه لم يغب عن ذهن الجامعة أبناؤها من حفظة القرآن وذلك بإتاحة الاستفادة من مزايا برنامجها في استقطاب الطلاب الموهوبين من حفظة القرآن الكريم وتوفير أفضل فرص الرعاية والتوجيه تكريماً لهم.وأثنى معالي مدير جامعة جدة على رعاية ودعم صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة للجامعة وبرامجها، واهتمامه بمسابقة القرآن الكريم منذ انطلاقتها الأولى التي تجسد ارتباط أبناء هذه البلاد بالقرآن الكريم بكل عزيمة واقتدار وتقوية أواصر الارتباط والتعارف فيما بينهم مبرزاً الخبرات المتراكمة التي تمتلكها الأمانة العامة لمسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم من تنظيم وتحكيم جعلت من المسابقة تضاهي المسابقات القرآنية الدولية .وأوصى أبناءه المشاركين في هذه المسابقة بالتخلق بأخلاق القرآن، وأن يخلصوا نيتهم لله تبارك وتعالى، وأن يعملوا بكتاب الله عز وجل، ليكونوا بذرة طيبة في مجتمعهم ، فيقوموا بواجبهم تجاه دينهم .وجرى بهذه المناسبة منح معالي مدير جامعة جدة العضوية الشرفية للجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه "تبيان" نظير خدمته للقرآن الكريم وحفظته ودعم الفعاليات التي تثري المنافسة عليه .تلا ذلك تقديم عرض مرئي لتاريخ انطلاق المسابقة وما حظيت به من اهتمام والتي دفعت بالطلاب والطالبات إلى ميدان المنافسة في حفظ كتاب الله الكريم وربطهم في استمرار تلاوة القرآن الكريم وحفظه وتثبيته في صدورهم وتشجيع الإبداعات والمواهب واكتشاف الأصوات الحسنة في التلاوة لتنمية قدراتها .يذكر أن فعاليات المسابقة قد شهدت إقامة معرض مصاحب حظى بمشارك الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف والأمانة العامة لمسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم وقسم الدراسات القرآنية بجامعة جدة والجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه "تبيان" والأمانة العامة لمسابقة الملك سلمان المحلية للقرآن الكريم ومركز الأمير خالد الفيصل للاعتدال وكرسي الأمير خالد الفيصل للقدوة الحسنة وجمعية خيركم لتحفيظ القرآن الكريم بجدة ، مما يبرز دور الجامعة التكاملي في خدمة كتاب الله الكريم مع مختلف الجهات والقطاعات المتخصصة .// انتهى //12:27ت م0049