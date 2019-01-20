الطائف 14 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 20 يناير 2019 م واسأطلق أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، مبادرة بعنوان "كلّنا أمانة"، تهدف لإشراك المجتمع المحلي في النهوض بتطوير الأعمال والخدمات البلدية، من خلال إنشاء منصة تواصل تفاعلية لمناقشة الأفكار التطويرية والإبداعية للخدمات ودعم مشاركة المجتمع المحلي وتفعيل أطروحاتهم واقتراحاتهم ليسهموا في حل المشكلات المتعلقة بالخدمات البلدية المقدمة.وتأتي هذه المبادرة في إطار سعي أمانة الطائف إلى تعزيز مفهوم تحسين المظهر الحضري، وتطوير البرامج الخدمية، والتواصل الفعال مع أفراد المجتمع للتخلص من المظاهر السلبية، وسيكون المواطن والمقيم هما المحور الرئيسي في تحسين الخدمة البلدية، تحقيقاً لمحاور تطوير الخدمات المقدمة التي وضعتها وزارة الشؤون البلدية والقروية المتوافقة مع رؤية المملكة 2030.وتقوم مبادرة "كلّنا أمانة" على تحفيز الأهالي وأفراد المجتمع للمشاركة بآرائهم وأفكارهم لتطوير الخدمات البلدية، التي تشمل خدمات البنية التحتية والمرافق العامة والصحة العامة والصحة البيئية وأسواق النفع العام والتعديات والفعاليات والأنشطة المقامة وغيرها من الخدمات البلدية.وتحظى هذه المشاركة بتفاعل مباشر سواءً من أمين الطائف أو المختصين في مجالات العمل البلدي، ويمكن للأهالي طرح ومناقشة الحلول السريعة لمعالجة لأهم الملاحظات على الأعمال البلدية، ومدى إمكانية تطبيق أفكار المجتمع المحلي المتميزة على أرض الواقع، وستخصص أمانة الطائف جوائز لأصحاب الأفكار والآراء المتميزة، وشركاء الأمانة من المجتمع المحلي من المواطنين والمقيمين المتفاعلين والمتعاونين بصورة ايجابية مع الأمانة.// انتهى //12:42ت م0051