القدس المحتلة 14 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 20 يناير 2019 م واسنفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تلقيها أي بلاغ رسمي بخصوص نية الإسرائيلي إغلاق مدارسها في مدينة القدس المحتلة.وقال المتحدث باسم الوكالة سامي مشعشع، في تصريح له: "إن الوكالة لم تتلق أي بلاغ على أن "الأونروا" تعمل بالقدس الشرقية حسب تفويض الجمعية العامة وستواصل عملها في المدينة حسب ذات التفويض.واشار إلى أن وجود وكالة "الأونروا" في القدس لوجود قرار أممي دولي، وهناك اتفاقيات ثنائية ملزمة للجانب الإسرائيلي باحترام منشآت وولاية وحصانة الوكالة في القدس، إضافة إلى أن إسرائيل طرف في اتفاقية اللاجئين لعام 1946، وهي بهذه المحاولات تنتهك هذه الاتفاقية.وتابع، العديد من الدول التي تفوق 150 دولة تقف وراء الوكالة وتدعم خدماتها، مبينًا أن الوكالة تتعرض لمحاولات إعاقة عملها في القدس منذ عشرات السنين، من تصاريح وإيقاف مركباتها وغير ذلك من المضايقات.ونوه الناطق باسم وكالة "الأونروا" إلى أن الوكالة على اتصال منذ فترة مع أطراف عدة بشأن تجديد التفويض للوكالة الذي يبدأ النقاش بشأنه مع نهاية العام الجاري، في حين يجري التصويت على التفويض في شهر أيار من العام المقبل 2020.// انتهى //12:44ت م0052