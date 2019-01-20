تبوك 14 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 20 يناير 2019 م واسقلّد مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك العميد مهندس احمد بن محمد الشهراني بمكتبه اليوم، عدداً من الضباط رتبهم الجديدة، بعد صدور الأمر الملكي الكريم بالموافقة على ترقيتهم.وهنأ العميد الشهراني الضباط المرقين وحثهم على مواصلة العمل، متمنياً لهم التوفيق والسداد في خدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.وعبر الضباط المترقون عن فخرهم واعتزازهم بالثقة الغالية، سائلين الله العلي القدير بأن تكون هذه الترقية حافزاً لهم على تقديم المزيد من العطاء.// انتهى //12:54ت م0057