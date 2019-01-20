الرياض 14 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 20 يناير 2019 م واستقييم الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان غداً، ورشة عمل بعنوان "تعزيز الثقافة الحقوقية ‏لدى رجال الضبط"، ‏وذلك بمقر الجمعية في مدينة الرياض.‏وتتضمن الورشة ثلاث محاور رئيسية ‏وهي: مفهوم الثقافة الحقوقية والقانونية ‏لدي رجال الضبط ‏يقدمها رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور عبدالله مفلح القحطاني، والمحور الثاني‏ بعنوان "دور الثقافة الحقوقية في ‏سلامة إجراءات التفتيش وحماية القائمين عليها"، والمحور الثالث‏ بعنوان "أهمية مؤسسات المجتمع المدني‏ في الرقابة الحقوقية".وتستهدف ورشة العمل الجهات الحكومية ذات العلاقة وهي النيابة العامة، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والمديرية العامة للسجون، والمديرية العامة للدفاع المدني، والمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، والجمارك السعودية، ووزارة التجارة.// انتهى //12:54ت م0058