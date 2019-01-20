الجبيل 14 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 20 يناير 2019 م واسدشن برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل ممثلاً بقسم الخدمات الطبية الإسعافية وإدارة تقنية المعلومات اليوم، برنامج نظام إدارة وترحيل الحالات والمكالمات الطارئة "WATEEN EMS ", وذلك من خلال استقبال بلاغات الحالات الطارئة على الخط الساخن "997 ".ويهدف هذا النظام الإلكتروني الحديث إلى تطوير الاستجابة الزمنية للحالات الطارئة، وربطها بنظام الخرائط لتحديد العناوين بشكل إلكتروني، إضافة إلى الربط الإلكتروني المباشر لمركبات الإسعاف بالبلاغات ونظام وتين الطبي.وسيتضمن البرنامج خلال المرحلة القادمة منظومة الإلكترونية متكاملة من خلال ربط النظام بتطبيق وتين، والتسجيل الإلكتروني للحالات الإسعافية مع فرز مستوى خطورة الحالة قبل وصولها إلى المستشفى، والربط الإلكتروني مع وحدة السكتة الدماغية وقسم القلب وتفعيلها من قبل الوصول الى المستشفى، إضافة إلى إشعار وتفعيل قسم الطوارئ قبل الوصول الى المستشفى استعداداً لوصول المريض، حيث يعد تطبيق هذا النظام الأول من نوعه في القطاعات الصحية بالمملكة ويهدف الى تقديم خدمات إسعافية متطورة للمستفيدين.// انتهى //13:13ت م0068