أبها 14 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 20 يناير 2019 م واسواصلت جامعة الملك خالد أمس، تقديم فعالياتها التثقيفية والتدريبية والتوعوية والصحية في محافظة "بارق" التابعة لمنطقة عسير، من خلال النسخة السابعة من برنامج الجامعة الصحي والتثقيفي والتوعوي – شطر الطالبات –، الذي تنظمه عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، حيث نفذت خلال الاسبوع الأول من البرنامج 9 دورات تدريبية متنوعة، استفادت منها 676 متدربة.وتضمن البرنامج دورات توعوية في "الأمن السيبراني" للدكتورة أميرة السر طيفور، تضمنت التعريف بالتحول الرقمي وفوائده ومعوقاته، وأهمية أمن المعلومات وعناصره، وأهم التهديدات التي تطرأ على أمن المعلومات، ووسائل الحماية التقنية، والفرق ببن أمن المعلومات والأمن السيبراني، والتعريف بالجرائم السيبرانية والدوافع لارتكابها، واستهدفت الطالبات والمعلمات، إضافةً إلى دورة في "وقفات لغوية مع آيات في القرآن الكريم" تضمنت وقفات لغوية مع آيات في القرآن الكريم قدمتها الدكتورة سمية عكاشة.كما تضمنت الدورات دورة آلية القبول للمدربتين قدمتها نالة الأسمري وأحلام حسن، اهتمت بشرح آلية القبول للعام الجامعي القادم 1441هـ، وتوضيح آلية القبول والتسجيل والدخول للبوابة الإلكترونية، وإيضاح مراحل الترشيح، واستهدفت المرحلة الثانوية، وأخرى في المراجعة الداخلية في الوحدات الحكومية للدكتور آدم محمد أحمد عمر، تضمنت التعريف بالمراجعة الداخلية، واللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة في المملكة العربية السعودية.واهتم البرنامج كذلك بتقديم دورات أخرى متخصصة في العلاقات الاجتماعية، ومن أهمها دورة "بناء الثقة" للدكتورة وفاء المطاوع، إضافةً إلى دورة "حقوق الزوجين في ضوء القرآن والسنة" للدكتورة وفاء البشاري، ودورة "فن التعامل مع الآخرين في ضوء القرآن والسنة" للدكتورة كوثر عبدالله، التي استهدفت سيدات المجتمع.// انتهى //13:22ت م0069