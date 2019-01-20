الرياض 14 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 20 يناير 2019 م واسوقعت وزارة الصحة ممثلة ببرنامج تشجيع الرضاعة الطبيعية اليوم، اتفاقية شراكة مجتمعية مع الجمعية العلمية السعودية لرعاية الطفل بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.وتهدف الاتفاقية إلى الشراكة والتعاون لدعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية من خلال نشر المعارف والمهارات لممارسات الرضاعة الطبيعية وتغذية الرضع بين طالبات ومنسوبات جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وتدريب مدربات لمشورة الرضاعة الطبيعية وتغذية الرضع من منسوبات الجامعة، وتنفيذ حملات تثقيفية على مستوى الجامعة من موظفات وطالبات، وإقامة الندوات واللقاءات العلمية، وتشكيل مجموعات دعم من طالبات ومنسوبات جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للرضاعة الطبيعية وتغذية الرضع، إضافة إلى تعزيز أواصر التعاون في المجالات الأكاديمية والعلمية والبحثية والتدريبية والثقافية والتطويرية، وتبادل الزيارات الأكاديمية والعلمية والبحثية والتدريبية والثقافية بين الطرفين بغية تدعيم مجال الاتفاقية.يذكر أن برنامج تشجيع الرضاعة الطبيعية هو أحد البرامج الصحية الدولية الذي تمثله الإدارة العامة للتغذية بصفتها المنسق الوطني للبرنامج، ويعنى بشكل أساسي بالتنسيقوالإشراف على وضع السياسات الداعمة للرضاعة الطبيعية ورفع نسبتها على مستوى المملكة، كما يضطلع بدور تنسيقي مع منظمة الصحة العالمية واليونسيف، ويعمل على تدريب الممارسين الصحيين لتثقيف الأمهات ودعمهن للممارسات الصحيحة لتغذية الرضع لصحة أفضل للأم و الطفل، وكذلك الإشراف على تطبيق المستشفيات والمراكز الصحية للمعايير اللازمة لمنحها شهادة لقب "صديق الطفل"، حسب معايير منظمة الصحة العالمية واليونسيف.// انتهى //13:29ت م0072